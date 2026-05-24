За крок від фіаско: сенсаційна статистика бою Усик – Верховен та суддівські записки
Стали відомі статистичні підсумки бою, в якому чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на On The Record Boxing та Compubox.
На межі катастрофи: що було в записках суддів
Поєдинок, який завершився технічним нокаутом на останніх секундах 11-го раунду, виявився для Усика (25-0, 16 КО) неймовірно важким. Нідерландський гігант Ріко Верховен чинив шалений опір і диктував свої умови у більшості раундів.
Оприлюднені суддівські карти доводять, що якби бій пройшов усю дистанцію, українець міг втратити чемпіонські пояси:
- Мануель Олівер Паломо (Іспанія): 95 – 95 (нічия)
- Фабіан Гуггенхайм (Швейцарія): 95 – 95 (нічия)
- Паскуале Прокопіо (Канада): 95 – 94 (перемога Верховена)
Судді продемонстрували дивовижну одностайність: вони віддали Верховену 1, 2, 6, 7 і 9 раунди. Натомість Усик забирав у свій актив лише 3, 4, 5 та 8 трихвилинки. Ключовим став 10-й раунд, де Олександр зумів вирвати очки та вирівняти загальний рахунок у двох арбітрів.
Статистика: Верховен перебив чемпіона
Комп'ютеризована система підрахунку ударів підтвердила аномальну конкурентність бою. Нідерландець перевершив непереможного українця за загальною кількістю влучних ударів: 113 проти 112.
Підсумкова статистика ударів Усик – Верховен:
- Загальна кількість влучань: 112 (із 499 спроб) у Усика проти 113 (із 508 спроб) у Верховена. Завдяки меншій кількості викинутих ударів точність українця виявилася символічно вищою (22.4% проти 22.2%).
- Джеби: мінімальна перевага за Олександром – 23 проти 20.
- Силові удари: тут тотально домінував кікбоксер – 93 точні влучання (38.3% точності) проти 89 у Усика (33.8%).
Особливо провальним для нашого боксера став відрізок з 8-го по 10-й раунди, коли Верховен влаштував справжній штурм і перебив Усика на 20 точних ударів (46 проти 26).
Фінальний штурм Усика
Рятувати поєдинок Олександру довелося в 11-му раунді. Зібравши сили, він спершу змусив суперника взяти коліно, відправивши габаритного опонента у важкий нокдаун.
Верховен підвівся, проте Усик миттєво затиснув його біля канатів і влаштував жорстке добивання, змусивши рефері зупинити поєдинок за лічені секунди до гонгу. Таким чином, Усик зберіг свій статус абсолютного лідера суперважкого дивізіону.
