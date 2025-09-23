Шевченко не дозволяє Реброву піти: чи залишиться тренер у збірній України?
Грецький Панатінаїкос продовжує цікавитися Сергієм Ребровим для посади головного тренера, проте український фахівець залишається зі збірною України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SDNA.
Панатінаїкос робить ставку на Реброва
Грецький клуб зацікавлений у призначенні Сергія Реброва на пост головного тренера.
Проте наразі український спеціаліст залишається з національною командою, а його відхід блокує сам президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.
Ребров сам не хоче залишати збірну посеред кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Шевченко наголосив, що поки він на посаді президента УАФ, Ребров продовжить очолювати команду до завершення відбіркового циклу.
Складна ситуація для збірної України
Збірна України стартувала у кваліфікації невдало - поразка від Франції та нічия з Азербайджаном залишили команду на третьому місці з одним очком після двох турів.
Наступні матчі заплановані на 10 та 13 жовтня - проти Ісландії на виїзді та вдома проти Азербайджану.
Перехідне рішення в Панатінаїкосі
Панатінаїкос тимчасово очолює Христос Контіс після нічиєї з Олімпіакосом (1:1).
Клуб продовжує шукати стабільного тренера з-за кордону, але головним кандидатом залишається Ребров, який залишив слід у Ференцвароші та київському Динамо.
Роль Реброва в Україні
Окрім тренерської роботи, 51-річний Ребров є віцепрезидент УАФ і відповідає за всі рівні національної збірної від U17 і старше.
Його відданість команді робить звільнення малоймовірним до середини жовтня, а Шевченко активно відстоює позицію наставника національної збірної.
Раніше ми писали, як футбольні фанати атакували соцмережі Реброва після гри з Азербайджаном.
Також читайте, що сказав головний тренер після невдалого матчу у відборі на ЧС-2025.