ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шевченко не дозволяє Реброву піти: чи залишиться тренер у збірній України?

Вівторок 23 вересня 2025 14:53
UA EN RU
Шевченко не дозволяє Реброву піти: чи залишиться тренер у збірній України? Сергій Реброві (фото: uaf.ua )
Автор: Катерина Урсатій

Грецький Панатінаїкос продовжує цікавитися Сергієм Ребровим для посади головного тренера, проте український фахівець залишається зі збірною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SDNA.

Панатінаїкос робить ставку на Реброва

Грецький клуб зацікавлений у призначенні Сергія Реброва на пост головного тренера.

Проте наразі український спеціаліст залишається з національною командою, а його відхід блокує сам президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Ребров сам не хоче залишати збірну посеред кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Шевченко наголосив, що поки він на посаді президента УАФ, Ребров продовжить очолювати команду до завершення відбіркового циклу.

Складна ситуація для збірної України

Збірна України стартувала у кваліфікації невдало - поразка від Франції та нічия з Азербайджаном залишили команду на третьому місці з одним очком після двох турів.

Наступні матчі заплановані на 10 та 13 жовтня - проти Ісландії на виїзді та вдома проти Азербайджану.

Перехідне рішення в Панатінаїкосі

Панатінаїкос тимчасово очолює Христос Контіс після нічиєї з Олімпіакосом (1:1).

Клуб продовжує шукати стабільного тренера з-за кордону, але головним кандидатом залишається Ребров, який залишив слід у Ференцвароші та київському Динамо.

Роль Реброва в Україні

Окрім тренерської роботи, 51-річний Ребров є віцепрезидент УАФ і відповідає за всі рівні національної збірної від U17 і старше.

Його відданість команді робить звільнення малоймовірним до середини жовтня, а Шевченко активно відстоює позицію наставника національної збірної.

Раніше ми писали, як футбольні фанати атакували соцмережі Реброва після гри з Азербайджаном.

Також читайте, що сказав головний тренер після невдалого матчу у відборі на ЧС-2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Шевченко Сергій Ребров Футбол
Новини
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує