Шевченко не дозволяє Реброву піти: чи залишиться тренер у збірній України?

Грецький Панатінаїкос продовжує цікавитися Сергієм Ребровим для посади головного тренера, проте український фахівець залишається зі збірною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SDNA.

Панатінаїкос робить ставку на Реброва

Грецький клуб зацікавлений у призначенні Сергія Реброва на пост головного тренера.

Проте наразі український спеціаліст залишається з національною командою, а його відхід блокує сам президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Ребров сам не хоче залишати збірну посеред кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Шевченко наголосив, що поки він на посаді президента УАФ, Ребров продовжить очолювати команду до завершення відбіркового циклу.

Складна ситуація для збірної України

Збірна України стартувала у кваліфікації невдало - поразка від Франції та нічия з Азербайджаном залишили команду на третьому місці з одним очком після двох турів.

Наступні матчі заплановані на 10 та 13 жовтня - проти Ісландії на виїзді та вдома проти Азербайджану.

Перехідне рішення в Панатінаїкосі

Панатінаїкос тимчасово очолює Христос Контіс після нічиєї з Олімпіакосом (1:1).

Клуб продовжує шукати стабільного тренера з-за кордону, але головним кандидатом залишається Ребров, який залишив слід у Ференцвароші та київському Динамо.

Роль Реброва в Україні

Окрім тренерської роботи, 51-річний Ребров є віцепрезидент УАФ і відповідає за всі рівні національної збірної від U17 і старше.

Його відданість команді робить звільнення малоймовірним до середини жовтня, а Шевченко активно відстоює позицію наставника національної збірної.