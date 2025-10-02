Аналитики шокировали оценками: каковы шансы украинских клубов в Лиге конференций

Аналитики Opta определили фаворитов Лиги конференций 2025/26, в которой участвуют две украинские команды - "Шахтер" и "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Opta.

Шансы на плей-офф и выход в топ-8

Чтобы попасть напрямую в плей-офф, "Динамо" и "Шахтер" должны финишировать в топ-8 группы.

Если команды завершат групповой этап на 9-24 местах, они сыграют в плей-офф, а позиция с 25-й по 36-ю будет означать вылет.

По данным Opta, "Шахтер" является 11-м фаворитом на выход в четвертьфинал с шансом 38%, тогда как "Динамо" имеет лишь 13,9%.

В групповой стадии "горняки" могут набрать около 11,43 очка за шесть туров, а киевляне - 6,76 балла, что соответствует 25-му месту среди всех участников.

Фавориты турнира

Главным фаворитом Лиги конференций 2025/26 аналитики Opta считают английский "Кристал Пэлас", который сейчас занимает второе место в АПЛ. По прогнозам, лондонцы получат трофей с вероятностью 53,2%.

И уже в первом матче группового этапа "Кристал Пэлас" одержало победу над киевским "Динамо", что значительно снизило шансы украинской команды на выход в плей-офф.

Второе место в рейтинге занимает итальянская "Фиорентина" с шансом на победу в турнире 10,06%, что почти в пять раз ниже, чем у английского клуба.

Топ-фавориты Лиги конференций 2025/26 по версии Opta:

"Кристал Пэлас" - 90,7% (на выход в 1/4 финала) "Фиорентина" - 63,4% "Страсбур" - 62,7% "Майнц" - 51,6% "Райо Вальекано" - 48,1% АЗ - 38,2% "Легия" - 33,9% "Спарта" - 32,7% "Омония" - 33,5% АЕК - 33,4%

Украинские команды в рейтинге Opta: