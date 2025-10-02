ua en ru
Аналитики шокировали оценками: каковы шансы украинских клубов в Лиге конференций

Четверг 02 октября 2025 22:43
UA EN RU
Аналитики шокировали оценками: каковы шансы украинских клубов в Лиге конференций
Автор: Екатерина Урсатий

Аналитики Opta определили фаворитов Лиги конференций 2025/26, в которой участвуют две украинские команды - "Шахтер" и "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Opta.

Шансы на плей-офф и выход в топ-8

Чтобы попасть напрямую в плей-офф, "Динамо" и "Шахтер" должны финишировать в топ-8 группы.

Если команды завершат групповой этап на 9-24 местах, они сыграют в плей-офф, а позиция с 25-й по 36-ю будет означать вылет.

По данным Opta, "Шахтер" является 11-м фаворитом на выход в четвертьфинал с шансом 38%, тогда как "Динамо" имеет лишь 13,9%.

В групповой стадии "горняки" могут набрать около 11,43 очка за шесть туров, а киевляне - 6,76 балла, что соответствует 25-му месту среди всех участников.

Фавориты турнира

Главным фаворитом Лиги конференций 2025/26 аналитики Opta считают английский "Кристал Пэлас", который сейчас занимает второе место в АПЛ. По прогнозам, лондонцы получат трофей с вероятностью 53,2%.

И уже в первом матче группового этапа "Кристал Пэлас" одержало победу над киевским "Динамо", что значительно снизило шансы украинской команды на выход в плей-офф.

Второе место в рейтинге занимает итальянская "Фиорентина" с шансом на победу в турнире 10,06%, что почти в пять раз ниже, чем у английского клуба.

Топ-фавориты Лиги конференций 2025/26 по версии Opta:

  1. "Кристал Пэлас" - 90,7% (на выход в 1/4 финала)
  2. "Фиорентина" - 63,4%
  3. "Страсбур" - 62,7%
  4. "Майнц" - 51,6%
  5. "Райо Вальекано" - 48,1%
  6. АЗ - 38,2%
  7. "Легия" - 33,9%
  8. "Спарта" - 32,7%
  9. "Омония" - 33,5%
  10. АЕК - 33,4%

Украинские команды в рейтинге Opta:

  • "Шахтер" - 38%
  • "Динамо" - 13,9%

Поэтому, по прогнозам суперкомпьютера, шансы "горняков" попасть в четвертьфинал почти втрое выше, чем у киевлян.

Динамо Шахтер Футбол
