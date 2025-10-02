Аналитики шокировали оценками: каковы шансы украинских клубов в Лиге конференций
Аналитики Opta определили фаворитов Лиги конференций 2025/26, в которой участвуют две украинские команды - "Шахтер" и "Динамо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Opta.
Шансы на плей-офф и выход в топ-8
Чтобы попасть напрямую в плей-офф, "Динамо" и "Шахтер" должны финишировать в топ-8 группы.
Если команды завершат групповой этап на 9-24 местах, они сыграют в плей-офф, а позиция с 25-й по 36-ю будет означать вылет.
По данным Opta, "Шахтер" является 11-м фаворитом на выход в четвертьфинал с шансом 38%, тогда как "Динамо" имеет лишь 13,9%.
В групповой стадии "горняки" могут набрать около 11,43 очка за шесть туров, а киевляне - 6,76 балла, что соответствует 25-му месту среди всех участников.
Фавориты турнира
Главным фаворитом Лиги конференций 2025/26 аналитики Opta считают английский "Кристал Пэлас", который сейчас занимает второе место в АПЛ. По прогнозам, лондонцы получат трофей с вероятностью 53,2%.
И уже в первом матче группового этапа "Кристал Пэлас" одержало победу над киевским "Динамо", что значительно снизило шансы украинской команды на выход в плей-офф.
Второе место в рейтинге занимает итальянская "Фиорентина" с шансом на победу в турнире 10,06%, что почти в пять раз ниже, чем у английского клуба.
Топ-фавориты Лиги конференций 2025/26 по версии Opta:
- "Кристал Пэлас" - 90,7% (на выход в 1/4 финала)
- "Фиорентина" - 63,4%
- "Страсбур" - 62,7%
- "Майнц" - 51,6%
- "Райо Вальекано" - 48,1%
- АЗ - 38,2%
- "Легия" - 33,9%
- "Спарта" - 32,7%
- "Омония" - 33,5%
- АЕК - 33,4%
Украинские команды в рейтинге Opta:
- "Шахтер" - 38%
- "Динамо" - 13,9%
Поэтому, по прогнозам суперкомпьютера, шансы "горняков" попасть в четвертьфинал почти втрое выше, чем у киевлян.
