Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"32 роки потому". Принц Вільям відтворив своє різдвяне фото з принцесою Діаною

Принц Вільям (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Принц Вільям провів зворушливу паралель між поколіннями, опублікувавши рідкісне дитяче фото з принцесою Діаною та кадр зі своїм сином, принцом Джорджем.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram принца та принцеси Вельських.

Принц Вільям показав архівне фото з принцесою Діаною

Нещодавно разом з сином Джорджем майбутній король Великої Британії долучився до підготовки різдвяного обіду для благодійної організації The Passage - центру допомоги бездомним та людям без стабільного житла.

Колись до цієї організації Вільяма приводила мама, принцеса Діана. З цієї нагоди він поділився архівним фото, на якому позує поруч з нею під час благодійного заходу, та кадром вже зі своїм нащадком.

"Різдво в The Passage 32 роки потому, - прокоментував він.

Принц Вільям також показав, як вони з сином продовжили традицію підписів у спеціальній книзі. 12-річний Джордж розписався під іменами батька та бабусі.


Вперше Вільям відвідав організацію в 11 років - приблизно в тому ж віці, що й нині його син.

"Моя мама, як завжди, робила все, щоб всі почувалися розслаблено, сміялися і жартували", - розповідав раніше він.

Вже у дорослому віці Вільям зізнавався, що йому боляче від усвідомлення, що його діти так і не пізнали бабусю.


Нагадаємо, нещодавно Кейт та Вільям потішили публіку родинним знімком на честь Різдва. А незадовго до цього святкову листівку представили король Чарльз III та королева Камілла.

Не пройшли повз традиції Гаррі та Меган, які теж долучилися до привітань зі святом рідкісним фото з двома дітьми. Вперше за тривалий час публіка змогла побачити, як підросли їхній син Арчі та донька Лілібет.

