Меган Маркл підкорила різдвяним фото з дітьми: як зараз виглядають Арчі та Лілібет

Герцог та герцогиня Сассекські долучилися до королівської традиції привітань з Різдвом. Меган Маркл поділилася рідкісним сімейним фото з Гаррі, сином Арчі та донькою Лілібет.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Меган.

Меган Маркл показала дітей та привітала з Різдвом

Герцогиня Сассекська опублікувала різдвяне привітання в п'ятницю, 19 грудня.

"Щасливих свят! Від нашої родини - вашій родині" - підписала фото Меган.

На знімку вся четвірка перебуває в саду на невеликому мосту. Меган нахилилася і тримає за руки свою чотирирічну доньку, а шестирічний Арчі обіймає Гаррі.

Принцеса Лілібет була одягнена в синю сукню, білі гольфи та сріблясті балетки, а її старший брат позував у джинсах та светрі з латками на ліктях.

Принц Гаррі постав на знімку в кежуал-образі, який складався з білої сорочки та темно-синіх штанів. Його дружина обрала для виходу в сад білий сарафан з чорними босоніжками.

Вперше на фото можна трохи краще розгледіти сина пари, а от обличчя донечки закрите волоссям. Світлина також підкреслює, що діти успадкували рудий колір локонів від батька.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми (фото: instagram.com/meghan)

Традиція різдвяних привітань у королівській родині

В британській монаршій родині щороку вітають громадськість та близьких з Різдвом за допомогою листівок та сімейних фотографій. З розвитком соцмереж члени сімейства частіше публікують сімейні фотопортрети в офіційних акаунтах.

Своє різдвяне привітання Маркл опублікувала наступного дня після Кейт Міддлтон та принца Вільяма, які також поділилися родинним фото на честь Різдва.

Незадовго до цього різдвяну листівку презентували король Чарльз та королева Камілла.

Нагадаємо, Меган та Гаррі відмовилися від королівських обов'язків у 2020 році, після чого переїхали жити в США. Там вони створили власну компанію Archewell, до якої входить благодійний фонд та компанія зі створення контенту. Зокрема вони мають угоду з Netflix.