Чарльз III і королева Камілла представили яскраву різдвяну листівку (фото)
Букінгемський палац у суботу оприлюднив офіційну різдвяну листівку короля Чарльза III та королеви Камілли на 2025 рік.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку британської королівської родини в Instagram.
На фото подружжя зображене під час державного візиту до Італії у квітні цього року - знімок був зроблений на території вілли Волконскі в Римі, яка є резиденцією британського посла.
Світлину створив відомий королівський фотограф Кріс Джексон.
На ній 77-річний король постає у синьому смугастому костюмі, тримаючи під руку свою 78-річну дружину Каміллу, яка з’явилася у світлій сукні-пальто від лондонської дизайнерки Анни Валентайн та з брошкою.
Усередині листівки розміщене традиційне привітання.
"Бажаю вам щасливого Різдва та Нового року", - йдеться у тексті.
Як і щороку, старші члени британської королівської родини публічно демонструють копію святкової листівки, яку надсилають близьким, друзям та колегам.
Для порівняння, минулорічне різдвяне фото короля та королеви було зроблене у саду Букінгемського палацу.
Зазначимо, що саме під час візиту до Рима Чарльз і Камілла також мали несподівану зустріч із Папою Римським Франциском у Ватикані.
Тоді понтифік привітав подружжя з 20-ю річницею їхнього шлюбу.
Тим часом інші члени королівської родини також долучилися до святкових подій. Принц і принцеса Уельські відвідали службу колядок у Вестмінстерському абатстві.
Захід "Разом на Різдво", який Кейт Міддлтон проводить уже п’ятий рік поспіль, був присвячений людям, що допомагають громадам та підтримують інших.
У зверненні до гостей принцеса Кетрін наголосила, що Різдво є часом, який "нагадує нам, наскільки глибоко переплетені наші життя".
Вас може зацікавити:
- Букінгемський палац показав новий портрет монарха
- Брата Чарльза III позбавили титулу та дому
- Король Чарльз ІІІ змінив позицію Трампа щодо України