План Зеленского по Донбассу и повышение цен на газ: новости за 20 сентября

В МИД раскрыли план Зеленского по Донбассу, госбюджет-2020 утвержден на Кабмине, "Нафтогаз" начал повышать цены на газ. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 сентября - в материале РБК-Украина
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План президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу включает возобновление выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, план Зеленского предполагает восстановление связей с жителями оккупированных территориях в широком смысле.
- Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам, передает CNN. В частности, Трамп заявил, что не знает, касается ли поданная на него жалоба контактов с Зеленским.
- Сегодня Верховная рада Украины приняла к последующему рассмотрению проект закона о Государственном бюджете на 2020 год. РБК-Украина разбиралось, что новая власть предлагает украинцам на следующий год.
- НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены для промышленности вырастут на 5%, что приведет к повышению цен и для населения.
- На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не был согласован текст так называемой "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".
- Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" моста Метро Алексею Белько. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.
- Курс евро впервые за три года упал ниже уровня 27 грн. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 29 копеек до 26,94 гривен за евро.
- Владимир Зеленский высказался про рынок земли в Украине и выступил против разрешения покупки земли иностранцами. По словам президента, украинскую землю смогут покупать только физические и юридические лица из Украины. В связи с этим, глава государства призвал украинцев не бояться "страшилок про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами".
- В Верховной Раде Украины в пятницу, 20 сентября, произошел скандал во фракции "Слуга народа" из-за провала голосования законопроекта, который дает право НАБУ и ГБР прослушивать чиновников. В частности, как сообщил источник из окружения президента, глава Офиса президента Андрей Богдан, пришел в ярость из-за провала голосвания. "Андрей кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк!?".
- Зима 2019-2020 окажется одной из самых суровых за последние 30 лет. Синоптики сообщают, что первые морозы и снег придут очень рано, и весна наступит не ранее, чем в конце марта.