План Зеленського щодо Донбасу та підвищення цін на газ: новини за 20 вересня

У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу, держбюджет-2020 затверджено на Кабміні, "Нафтогаз" почав підвищувати ціни на газ. Детальніше про те, що сталося в п’ятницю, 20 вересня - в матеріалі РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна