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Трамп ответил на информацию о давлении на Зеленского

Новости » Политика    20.09.2019 - 18:52
Трамп ответил на информацию о давлении на Зеленского
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп заявил, что якобы не знает подробности поданной на него жалобы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу из-за разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам, передает CNN.

В частности, Трамп заявил, что не знает, касается ли поданная на него жалоба контактов с Зеленским.

"Я действительно не знаю", - подчеркнул Трамп.

Отметим, речь идет о публикациях The Washington Post и The New York Times о том, что данная ситуация касается переговоров Трампа с Зеленским.

Напомним, ранее Администрация президента США отказалась предоставить информацию Конгрессу о жалобе, которая была подана сотрудником разведки в отношении Трампа. Известно, что она касалась частного разговора президента США с "иностранным лидером".

До этого адвокат американского лидера Рудольф Джулиани признал факт того, что просил власти Украины провести расследование относительно Джо Байдена. В начале месяца в США началось расследование относительно возможного давления со стороны Трампа на Зеленского. Якобы президент США требовал продолжить расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, который был членом правления газовой компании Burisma. Предполагается, что он уклонялся от уплаты налогов.

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