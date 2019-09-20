В МИД раскрыли план Зеленского по Донбассу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Зеленский предлагает выплату пенсий и возврат предприятий

План президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу включает возобновление выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Об этом в интервью "Европейской правде" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, план Зеленского предполагает восстановление связей с жителями оккупированных территориях в широком смысле.

"Мы восстановим выплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, которые разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить", - отметил Пристайко.

Он уточнил, что это не снятие блокады Донбасса, так как для нее следует сначала вернуть "национализированные" предприятия.

"Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - добавил министр.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода.

Ранее также стало известно, что МИД предлагает разрешить конфликт на Донбассе без миротворцев.