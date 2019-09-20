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Белый дом скрывает от Конгресса суть жалобы в отношении Трампа

Новости » В мире    20.09.2019 - 17:40
Белый дом скрывает от Конгресса суть жалобы в отношении Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Жалобу в отношении Трампа подал сотрудник разведки США

Администрация президента США отказывается предоставлять информацию Конгрессу о жалобе, которая была подана сотрудником разведки в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что жалоба касалась частного разговора между президентом США Трампом и иностранным лидером. По сообщению генерального инспектора разведсообщества США (ICIG), жалоба является серьезной и срочной.

"Администрация не дает Конгрессу даже узнать, на что именно ссылается информатор, но генеральный инспектор разведывательного сообщества говорит, что этот вопрос связан с наиболее значительными обязанностями разведывательного руководства", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат Трампа Руди Джулиани признал факт того, что просил власть Украины провести расследование относительно Джо Байдена.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом 25 сентября в США во время Генассамблеи ООН. Ожидается, что встреча между лидерами стран должно продемонстрировать сильную поддержку Вашингтона в отношении процесса реформ в Украине.

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