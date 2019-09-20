ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали "формулу Штайнмайера"

Новости » Политика    20.09.2019 - 13:36
Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали "формулу Штайнмайера"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В контактной группе возникло "техническое недоразумение"

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске не был согласован текст так называемой "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

Как пояснил Пристайко, украинская сторона на заседании в Минске должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", однако в ТКГ возникли некоторые "технические недоразумения"

"Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - рассказал он.

Глава МИД добавил, что текст документа, который должны были согласовать в Минске, может измениться до следующего заседания ТКГ. Он подчеркнул, что все изменения в тексте "формулы Штайнмайера" должна согласовать контактная группа.

"Возможно, к этому тексту будет что-то добавлено или отнято - потому что именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить ТКГ", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее в Офисе президента анонсировали, что министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснит ситуацию, которая возникла вокруг согласования "формулы Штайнмайера" в Минске. В ОП добавили, что удивлены заявлениями главы МИД.

Также РБК-Украина писало, что министры иностранных дел Германии и России обсудили вопрос реализации "формулы Штайнмайера" для решения конфликта на Донбассе. Также стороны обсудили разведения сил в Петровском и Золотом.

Арахамия: у Зеленского не знают о согласовании "формулы Штайнмайера" Позиция Украины по "формуле Штайнмайера" нарушает соглашения, - Кремль
Новости Украины Вадим Пристайкоформула ШтайнмайераКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь