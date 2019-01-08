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Нидерландский корабль НАТО зайдет в Черное море, - Пристайко

Новости » Политика    08.01.2019 - 20:22
Нидерландский корабль НАТО зайдет в Черное море, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО

Военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море. Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "112"

"Если читать официальное заявление Минобороны США о заходе этого корабля (6 января в акваторию Черного моря американского десантного корабля-дока "Форт-Макгенри",- ред.) в акваторию Черного моря, то можно понимать, что корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО. В Черном море есть три союзника НАТО: Болгария, Румыния и Турция, и только два партнера: Украина и Грузия. То есть можно понять, кого имеет в виду американское оборонное ведомство", - сказал он.

Он добавил, что корабль Нидерландов планирует зайти в Черное море.

"Нидерландский корабль только начал руководство, они тоже планируют зайти в Черное море", - сказал постпред Украины в НАТО.

Пристайко отметил, что в Черном море действует доктрина, что устанавливает количество, тоннаж и время пребывания здесь военных кораблей, что ограничивает количество пребывания кораблей НАТО в Черном море.

"Поэтому происходит такой ротационный принцип: одни вошли, другие вышли", - пояснил он.

Напомним, Пристайко заявлял, что Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии.

Добавим также, глава государства Петр Порошенко настаивает на принятии Верховной радой изменений к Конституции Украины курсом в Евросоюз и НАТО в феврале 2019 года.

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