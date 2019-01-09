Кейт Миддлтон 37: выбираем лучший праздничный образ именинницы

Кейт Миддлтон (коллаж: LITE)

Все образы удивительно хорошо подчеркивают женственность герцогини Кембриджской

Любимица миллионов, всегда стильная и улыбчивая герцогиня Кембриджская Кэтрин отмечает 9 января свое 37-летие. На официальной instagram-страничке королевского дворца Великобритании Кейт Миддлтон получила уже тысячи самых теплых поздравлений и комплиментов в свой адрес.

Жизнь "девушки с характером", любительницы шумных вечеринок и активного отдыха в корне изменилась в начале 2000-х, когда у 20-летней Кейт завязались дружеские, а позже романтические отношения с принцем Уильямом. На протяжении 10 лет звездная пара то ссорилась, то мирилась. Таблоиды приписывали им "внебрачных детей" и бесконечные романы. Пока, наконец, в ноябре 2010 года принц Уильям и Кейт Миддлтон официально объявили о помолвке...

Сегодня жизнь герцогини Кембриджской — это десятки торжественных событий, приемов и официальных визитов в год, для каждого из которых Кэтрин выбирает наряд под настроение.

В честь дня рождения Кейт Миддлтон LITE подобрал топ-6 наиболее ярких торжественных образов герцогини за последние пару лет. Предлагаем вам выбрать самый лучший наряд Кэтрин для встречи дня рождения.

#1 Платье цвета морской волны от Jenny Packham

В элегантном платье цвета морской волны от бренда Jenny Packham с глубоким декольте герцогиня Кэтрин появилась на церемонии награждения Тusk Conservation Awards в ноябре 2018 года. Серебряные босоножки на платформе и бирюзовый клатч выгодно дополнили нарядный образ (фото: Getty Images)

#2 Твидовое платье-миди от Erdem

В очаровательном твидовом платье-миди за £1,395 от бренда Erdem Кейт Миддлтон посетила в октябре 2018 года открытие нового Центра фотографии и его первой выставки в музей Виктории и Альберта (Лондон). Свой роскошный образ герцогиня дополнила серьгами с топазами и жемчугом, бархатным клатчем в тон сиреневому поясу. Завершает королевский выход пара бархатных туфель-лодочек от Jimmy Choo (фото: Getty Images)

#3 Шерстяное платье-пальто от Alexander McQueen

В нежно-кремовом шерстяном пальто от Alexander McQueen герцогиня Кембриджская блистала 19 мая 2018 на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. Женственный образ Кейт Миддлтон дополнила эффектной шляпкой от ирландского модельера Филипа Трейси (Philip Treacy). Модные критики назвали этот выход одним из самых удачных — он получился одновременно сдержанным, хорошо сбалансированным по цветам, но также и не лишен вау-эффекта (фото: Getty Images)

#4 Платье в блестках от Jenny Packham

В нарядном голубом платье Jenny Packham беременная Кейт Миддлтон по-настоящему блистала в ноябре 2017 года на спектакле в театре "Палладиум" во время ежегодного театрализованного представления Royal Variety Performance (фото: Getty Images)

#5 Винное платье от Marchesa Notte

В потрясающем платье Marchesa Notte цвета марсала с пышной тюлевой юбкой герцогиня Кэтрин посетила премьеру мюзикла "42-я улица" в театре Theatre Royal Drury Lane (апрель 2017, Лондон). Эффектный образ Кейт Миддлтон дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi. Из аксессуаров — серьги Kate Spade (фото: Getty Images)

#6 Изысканное красное платье от Preen Finella

Во время официального тура по Канаде в сентябре 2016 года Кейт Миддлтон буквально поразила всех идеальным чувством стиля, блеснув в потрясающем красном платье за $1000 от бренда Preen Finella. Свой элегантный выход герцогиня дополнила клатчем и туфлями в тон платью, а также брошью в форме клинового листка — символа Канады (фото: Getty Images)

Напомним, ранее LITE подбирал топ-6 спорных образов Кейт Миддлтон, которые вызвали активное обсуждение и даже негодование среди знатоков королевского дресс-кода. Отметим, что с критиками хочется спорить ;)

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