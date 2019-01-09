Правительство обжаловало восстановление Насирова в должности главы ГФС

Фото: Роман Насиров (УНИАН)

Судья и дата рассмотрения дела еще не определены

Кабинет министров Украины обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Українські Новини".

Такую информацию сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

"Буквально накануне апелляционные жалобы были поданы", - отметила представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе уточнили, что жалобы еще не поступили в Шестой апелляционный админсуд. Жалобы подали через Окружной админсуд Киева. Представитель пресс-службы отметила, что по состоянию на 16:00 среды они еще не поступили в апелляционный суд и находятся в суде первой инстанции.

Указано, что апелляции подали Кабмин и Государственная фискальная служба.

Сообщается также, что судья и дата рассмотрения дела еще не определены.

Как писало РБК-Украина, Насиров настаивает на восстановлении в должности главы Государственной фискальной службы, вопреки позиции ведомства. "Любые ссылки отдельных лиц о том, что для возобновления меня в должности необходимо распоряжение Кабинета министров Украины являются неправомерными… суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать по моему возобновлению любые действия", - заявлял экс-глава ГФС.

Напомним, до этого пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина сообщила, что Насиров 27 декабря приходил на прежнее место работы, однако к исполнению обязанностей главы ГФС не приступал.

Подчеркивалось, что руководителем ГФС остается Александр Власов.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева возобновил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.