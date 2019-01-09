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В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 14:48
В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ
Фото: боевой корабль "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

Корабль относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне

В среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BlackSeaNews.

Отмечается, что впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а корабль, что относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне (среди надводных кораблей).

В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФФото: боевой корабль "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

Напомним, глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявлял, что военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море.

До этого сообщалось, что доковый десантный корабль 6-го флота Военно-морских сил США "Форт Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря в воскресенье, 6 января.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года, нахождение военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря не может длиться дольше 21 суток.

Напомним, председатель Верховной рады Андрей Парубий во время встречи с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер подчеркнул важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море.

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