Мэй назвала дату выхода Британии из ЕС

Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Британия покинет Европейский союз 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Британия покинет Европейский союз 29 марта", - заявила Мэй.

Кроме того, сообщается, что Мэй заявила, что она настаивает на переговорах с лидерами ЕС о получении гарантий, чтобы ослабить опасения по поводу ее сделки по Brexit.

"Я общалась с европейскими лидерами... о проблемах депутатов (законодателей). Эти обсуждения показали, что возможны дальнейшие разъяснения по поводу поддержки, и эти переговоры будут продолжены в течение следующих нескольких дней", - сказала Мэй.

Она также сказала, что ее правительство ищет способы передать парламенту больше власти в переговорах Великобритании с ЕС о будущих отношениях, в том числе о продлении переходного периода.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата общин парламента Великобритании одобрила поправку к законопроекту, которая ограничивает полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода Британии из ЕС (Brexit) без итоговой сделки об условиях дальнейшего сотрудничества между Лондоном и Брюсселем.

Отметим, ранее Мэй заявила, что парламент Британии проведет голосование по Brexit 15 января.