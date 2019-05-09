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В "ДНР" начали принимать заявки на получение паспортов РФ

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 12:06
В "ДНР" начали принимать заявки на получение паспортов РФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Факт приема заявок подтвердили наблюдатели ОБСЕ

В так называемой "Донецкой народной республике" оккупационная власть начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter постоянного Представительства Украины при международных организациях в Вене.

Как сообщается, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали факт сбора заявок на получение паспортов Российской Федерации в оккупированном Донецке.

Также, наблюдатели зафиксировали присутствие представителей российских СМИ.

"СММ ОБСЕ подтверждает, что российская оккупационная власть начала принимать заявки в оккупированном Донецке на получение российских паспортов. Наблюдатели зафиксировали присутствие представителей СМИ, что соответствует устоявшейся пропагандистской практике России", - говорится в заявлении.

В &quot;ДНР&quot; начали принимать заявки на получение паспортов РФ

Напомним, ранее в "Луганской народной республике" заработал пункт приема документов на получение российских паспортов. Документы будут централизованно отправлять в Российскую Федерацию (Новошахтинск), где решение по ним будет приниматься в течение 90 дней.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что обсудит выдачу российских паспортов украинским гражданам в ОРДЛО во время встречи представителей G7.

 

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