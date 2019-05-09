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В Казахстане во время протестов блокировали соцсети и СМИ

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 17:52
В Казахстане во время протестов блокировали соцсети и СМИ
Иллюстративное фото (pixabay LoboStudioHamburg)

Блокировку связывают с протестными акциями "Демократического выбора Казахстана"

В Казахстане в четверг, 9 мая, с утра стали недоступными сайты некоторых средств массовой информации (СМИ), а также социальные сети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что под блокировку попали агентства "Фергана", а также "Радио Азаттык" (казахстанская редакция "Радио Свобода"). Также перестал работать сайт Казахстанского бюро по правам человека. Также был заблокирован доступ к Telegram, Facebook, Instagram, Youtube.

Местные журналисты считают, что такие действия связаны с тем, что запрещенная в стране организация "Демократический выбор Казахстана" объявляла о том, что 9 мая намерены провести митинги и шествия в крупных городах страны. Эти акции должны были проходить одновременно с провластным маршем "Бессмертный полк".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Казахстане на митингах против досрочных выборов задержали десятки людей. Участники акций призывали граждан Казахстана к бойкоту выборов президента, которые должны пройти 9 июня 2019. Также они требуют отпустить на свободу политзаключенных, среди которых и задержанных за участие в предыдущих акциях. 

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