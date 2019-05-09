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В массовых акциях 9 мая приняли участие почти 700 тыс. человек

Новости » Общество    09.05.2019 - 16:13
В массовых акциях 9 мая приняли участие почти 700 тыс. человек
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Масштабные акции в День победы над нацизмомво Второй мировой войне прошли в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье

В массовых акциях, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, приняли участие почти 700 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, передает корреспондент РБК-Украина.

"В целом, сегодняшние мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений массового порядке. Всего в государстве прошло более 1400 массовых мероприятий", - сообщил Тракало.

По его словам, масштабные акции в День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье.

"По нашим подсчетам, участие в них приняли почти 700 тысяч человек", - добавил он.

Напомним, что Национальная полиция зарегистрировала 33 резонансные события, связанные с использованием запрещенной символики. Как сообщается, правоохранители зафиксировали 13 сообщений, касающихся использования "георгиевской ленты". Также 15 нарушений были зарегистрированы по факту использования символики тоталитарных режимов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районный отдел полиции доставили трех человек за использование запрещенной символики во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центре Киева.

Кроме того, полиция разделила кордоном акции "Демократический топор" и "Бессмертный полк", посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, с целью предотвращения непредвиденных последствий. 

Депутаты "Відродження" приняли участие в торжествах ко Дню победы Во время акций в Киеве задержали трех человек
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