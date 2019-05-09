Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Фото: Глава СБУ Василий Грицак (Виталий Носач, РБК-Украина)

Главе СБУ Василю Грицаку присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию президента.

Как говорится в указе №208/2019, присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василию Юриевичу - главе Службы безопасности Украины.

Звание глава СБУ получил "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того, указом №207/2019 Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Дмитрию Гончаренко - "За гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу".

Также посмертно звание Героя Украины президент присвоил полковнику Андрею Соколенко - "За исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". Глава государства подписал соответствующий указ №206/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований двум мотопехотным бригадам и одной артиллерийской бригаде. Таким образом, 57-й отдельной мотопехотной бригаде присвоили почетное наименование имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 58-й отдельной мотопехотной бригаде - имени гетмана Ивана Выговского и 26-й артиллерийской бригаде - имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

Кроме того, Петр Порошенко подписал указы о назначении 84 судей. Порошенко подписал указы о назначении в местных общих судах судей Винницкой области, Донецкой области, Житомирской области, Киевской области, Кировоградской области, Николаевской области, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Луганской области.