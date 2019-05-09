В Днепропетровской обл. неизвестные забросали камнями автобусы с людьми

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Инцидент произошел на автодороге Кривой Рог - Днепр

В четверг, 9 мая, вблизи Новоселовки (Днепропетровская область) группа неизвестных совершила нападение на пассажирские автобусы, которые двигались из Кривого Рога в Днепр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, неизвестные забросали камнями два автобуса на автодороге Кривой Рог - Днепр около 6 часов утра. Вследствие чего транспортные средства были повреждены.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Полиция устанавливает личности людей, которые могут быть причастны к нападению.

Напомним, ранее в Орловской области (Россия) а на 423-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Киева и грузовой автомобиль "КамАЗ". В результате аварии пострадал 21 человек. Все пострадавшие граждане Украины.

Как писало РБК-Украина, 21 апреля в Волынской области в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом погибли три человека. На автодороге "Луцк-Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк-Тернополь".

Ранее, близ села Шаповаловка Конотопского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.