Итоги дня: 9 июля

Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 120



В Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Сообщается, что количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года. Ливень в большинстве регионов страны прекратился в четверг, 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней. На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тыс. человек.



Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ушел в отставку



Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. "Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. Его замена будет объявлена в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Джонсона за его работу", - сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит. Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента. Она должна была сообщить о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.



Юнкер анонсировал новую финансовую помощь Украине в 1 млрд евро



Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал новую финансовую помощь Украине в 1 млрд долларов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС. "Мы должны улучшить некоторые детали законодательства в последующие недели. С того момента, как я находился в офисе, я увидел ту финансовую помощь и те финансовые отношения... Торговый оборот сейчас составляет 11 млрд евро, и конечно мы будем предлагать новую макроэкономическую поддержку по отношению к Украине", - заявил он.



В Таиланде приостановили спасательную операцию по эвакуации детей из пещеры



В Таиланде спасатели на сегодня завершили операцию, в рамках которой проходит эвакуация заблокированных в затопленной пещере детей. По официальным данным, во второй день операции удалось достать еще четверо мальчиков. Сообщается, что в связи с нехваткой кислорода и сложностью в передвижении за один день можно спасти не более четырех детей. Подробнее о спасении детей в Таиланде.





Умерла самая старая жительница Европы



В одной из итальянских деревень неподалеку от Флоренции умерла самая старая жительница Европы. Джузеппина Проджетто родилась в Ла Маддалене на острове Сардиния, который находится в Средиземном море. Женщина жила в итальянской провинции недалеко от Флоренции с 1960-х годов, туда она переехала своим сыном Ренато Фрау, который трагически погиб в возрасте 39 лет, пытаясь спасти утопающего человека возле Ливорно. Она умерла на 117 году жизни. Если быть точнее, то она ушла из жизни в 116 лет и 37 дней.

"Аморальное поведение": как уволенная за фото в купальнике воспитательница стала жертвой мести заведующей



История о воспитательнице детсада, которую менее чем за год успели дважды уволить "за аморальное поведение" из-за фото с отдыха в купальнике и объятиях мужа, успела разлететься далеко за пределы Ровенской области. У 27-летней Виты Черешневской в соцсети уже появилась своя группа поддержки, сторону девушки даже приняли коллеги из других стран. А сюжет ТСН о конфликте воспитательницы и заведующей всего за четыре дня собрал более миллиона просмотров. Однако даже после всеукраинской огласки воспитательницу все еще не восстановили на работе, а дело приобрело новый оборот.

Детали конфликта резонансного увольнения воспитательницы в Ровенской области – в материале STYLER.