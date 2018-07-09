Підсумки дня: 9 липня

Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 120



В Японії кількість жертв злив збільшилась до 120, ще 80 осіб числяться зниклими безвісти. Повідомляється, що кількість загиблих в 12 префектурах Японії стала найбільшою з 1982 року. Злива в більшості регіонів країни припинилась в четвер, 5 липня, однак синоптики Японії попереджають про небезпеку зсувів. На даний момент в евакуаційних центрах в 15 префектурах країни знаходяться 12 тис. осіб.



Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон пішов у відставку



Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку. "Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Джонсону за його роботу", - повідомив прес-секретар Даунінг-стріт. Про відставку Джонсона стало відомо за півгодини до звернення прем'єра Терези Мей до членів парламенту. Вона мала повідомити про план виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишився незадоволений.



Юнкер анонсував нову фінансову допомогу Україні в 1 млрд євро



Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував нову фінансову допомогу Україні в 1 млрд доларів. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС. "Ми повинні покращити деякі деталі законодавства в наступні тижні. З того моменту, як я знаходився в офісі, я побачив ту фінансову допомогу і ті фінансові відносини... Торговий оборот зараз становить 11 млрд євро, і звичайно ми будемо пропонувати нову макроекономічну підтримку по відношенню до України", - заявив він.



У Таїланді призупинили рятувальну операцію з евакуації дітей з печери



В Таїланді рятувальники на сьогодні завершили операцію, в рамках якої проходить евакуація заблокованих в затопленій печері дітей. За офіційними даними, у другий день операції вдалося дістати ще четверо хлопчиків. Повідомляється, що у звязку з нестачею кисню і складністю в пересуванні за один день можна врятувати не більше чотирьох дітей. Детальніше про порятунок дітей у Таїланді.



Померла найстарша жителька Європи

В одному з італійських сіл неподалік від Флоренції померла найстаріша жителька Європи. Джузеппіна Проджетто народилася в Ла Маддалені на острові Сардинія, який знаходиться в Середземному морі. Жінка жила в італійській провінції недалеко від Флоренції з 1960-х років, вона переїхала туди своїм сином Ренато Фрау, який трагічно загинув у віці 39 років, намагаючись врятувати потопаючого людини біля Ліворно. Вона померла на 117 році життя. Якщо бути точніше, то вона пішла з життя у 116 років та 37 днів.



"Аморальна поведінка": як звільнена за фото в купальнику вихователька стала жертвою помсти завідувачки



Історія про виховательку дитсадка, яку менш ніж за рік встигли двічі звільнити "за аморальну поведінку" через фото з відпочинку в купальнику і обіймах чоловіка, встигла розлетітися далеко за межі Рівненської області. У 27-річної Віти Черешньовської у соцмережі вже з'явилася своя група підтримки, на сторону дівчини навіть стали колеги з інших країн. А сюжет ТСН про конфлікт виховательки та завідуючої всього за чотири дні зібрав більше мільйона переглядів. Проте навіть після всеукраїнського розголосу виховательку все ще не поновили на роботі, а справа набула нових обертів. Деталі конфлікту резонансного звільнення виховательки в Рівненській області – у матеріалі STYLER.