В Таиланде приостановили спасательную операцию по эвакуации детей из пещеры

В Таиланде сегодня из пещеры освободили восьмого подростка

В Таиланде спасатели на сегодня завершили операцию, в рамках которой проходит эвакуация заблокированных в затопленной пещере детей. Об этом сообщает CNN.

По официальным данным, во второй день операции удалось достать еще четверо мальчиков.

Сообщается, что в связи с нехваткой кислорода и сложностью в передвижении за один день можно спасти не более четырех детей. Всю команду планируют эвакуировать до 11 июля, ведь 11 числа в регионе ожидаются сильные дожди, которые полностью затопят пещеру, где находятся дети.

Напомним, сегодня из пещеры в Таиланде освободили восьмого подростка. Как известно, 23 июня подростковая футбольная команда с тренером отправились на экскурсию в пещерный комплекс на севере Таиланда. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 километра, оказавшись отрезанными от входа.