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Юнкер анонсировал новую финансовую помощь Украине в 1 млрд евро

НовостиФинансы    09.07.2018 - 17:12
Фото (twitter.com/poroshenko)
Фото (twitter.com/poroshenko)

Еврокомиссия предложит новую финансовую поддержку, которая будет составлять 1 млрд евро

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер анонсировал новую финансовую помощь Украине в 1 млрд долларов. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Мы должны улучшить некоторые детали законодательства в последующие недели. С того момента, как я находился в офисе, я увидел ту финансовую помощь и те финансовые отношения... Торговый оборот сейчас составляет 11 млрд евро, и конечно мы будем предлагать новую макроэкономическую поддержку по отношению к Украине", - заявил он.

По словам Юнкера, Еврокомиссия предложит новую финансовую поддержку, которая будет составлять 1 млрд евро.

"Позже мы также предложим финансовую поддержку Украине, которая будет составлять 1 млрд евро", - сказал он.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поприветствовал  решение ЕС о предоставлении Украине четвертой Программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

В ходе выступления на пресс-конференции Порошенко отметил, что Украина стремиться заключить соответствующий Меморандум о взаимопонимании в сентябре с целью получения первого транша осенью 2018 года.

Напомним, решение Европейского союза о выделении Украине 1 млрд евро займов макрофинансовой помощи сегодня, 9 июля, вступило в силу.

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Теги публикации: Жан-Клод Юнкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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