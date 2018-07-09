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Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 120

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 18:45
Фото: наводнение в Японии (gettyimages.com)
Фото: наводнение в Японии (gettyimages.com)

В результате наводнения в Японии 80 человек числятся пропавшими без вести

В Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявления властей.

Согласно информации агентства, количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года.

Сообщается, что ливень в большинстве регионов страны прекратился в четверг, 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней. На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тыс. человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тыс. человек. Также он отметил, что всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение.

Наводнение в Японии: число жертв превысило 100 Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 89 человек
Теги публикации: Япония, наводнение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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