Наводнение в Японии: количество жертв возросло до 120

В результате наводнения в Японии 80 человек числятся пропавшими без вести

В Японии число жертв ливней увеличилось до 120, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на заявления властей.

Согласно информации агентства, количество погибших в 12 префектурах Японии стало самым большим с 1982 года.

Сообщается, что ливень в большинстве регионов страны прекратился в четверг, 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней. На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тыс. человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тыс. человек. Также он отметил, что всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение.