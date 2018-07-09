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Спасение детей в Таиланде: подробности

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 17:05
Фото: спасение детей в Таиланде (twitter.com/Ezequiel Aguilar)
Фото: спасение детей в Таиланде (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Группа подростков оказалась заблокированной в подземной пещере во время экскурсии

Спасение детей в Таиланде из затопленной пещеры продолжается уже второй день. Как подростки оказались в ловушке, скольким уже удалось выбраться, а также все подробности спасательной операции - в материале РБК-Украина.

Поиски попавшей футбольной команды продолжались 9 дней

23 июня подростковая футбольная команда с тренером отправились на экскурсию в пещерный комплекс на севере Таиланда. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 километра, оказавшись отрезанными от входа.

детская футбольная команда была заблокирована в пещере с 23 июняФото: детская футбольная команда была заблокирована в пещере с 23 июня (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Поиски длились 9 дней, и только 2 июля британским дайверам удалось обнаружить пропавших. Все 12 детей в возрасте от 11-ти до 16 лет и тренер были живы. Спасатели-ныряльщики смогли доставить заблокированным в каменной ловушке еду и необходимые медикаменты.

из пещеры удалось откачать часть водыФото: из пещеры удалось откачать часть воды (EPA /THAINAVY)

Спасение детей в Таиланде: как проходит операция

Работа спасателей усложняется тем, что в Таиланде наступил сезон дождей. По заявлению властей, детей должны освободить из пещеры за 4 дня, так как велика вероятность выпадения муссонных дождей, которые могут окончательно затопить узкие проходы.

К спасению детей в Таиланде были привлечены 13 иностранных дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

В первый день операции, 8 июля, удалось вытащить из пещеры шестерых самых ослабленных мальчиков.

Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути детям нужно было идти пешком, а еще часть маршрута они преодолели в экипировке для подводного плавания в сопровождении дайверов. На вертолете подростков доставили в больницу в 70 км от места происшествия.

на вертолете детей доставляют в больницуФото: на вертолете детей доставляют в больницу (twitter.com/nativejar)

Подготовка к следующему этапу операции длилась 10 часов. Работы возобновились 9 июля. Удалось эвакуировать еще двух подростков.

Видео: спасательная операция (YouTube/News 4 Tucson KVOA-TV)

На данный момент спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребёнка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано. С четырьмя детьми в пещере остается их тренер.

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Теги публикации: таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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