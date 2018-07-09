Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон ушел в отставку

Ранее британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. Его замена будет объявлена в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Джонсона за его работу", - сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Об отставке Джонсона стало известно за полчаса до обращения премьера Терезы Мэй к членам парламента. Она должна была сообщить о плане выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.

Джонсон занимал пост главы МИД Великобритании с 13 июля 2016 в правительстве Мэй. До этого был мэром Лондона.

Отставка Джонсона последовала за отставкой министров Дэвида Дэвиса и Стива Бейкера.

7 июля The Times сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила уволить Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза.

Напомним, ранее стало известно, что министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Доминика Рааба новым министром по вопросам выхода страны из Европейского союза.

Отметим, 44-летний британский юрист и политик Рааб является сторонником выхода страны из Европейского союза. До этого с января занимал пост министра по вопросам жилищного строительства и планирования. Также в правительстве консерваторов занимал должность министра по делам судов и правосудия.