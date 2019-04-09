Итоги дня: 9 апреля

• Во время митинга под офисом Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, произошла потасовка

• Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільном" 19 апреля пройдут, даже если кандидаты не появятся в студии

• Японский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал с экранов радаров во время полета над Тихим океаном

• Президент Украины Петр Порошенко, кандидат на выборах 2019, признает свои ошибки в кадровых назначениях

• О том, как появилась идея провести президентские дебаты на НСК "Олимпийский" и как команда Зеленского будет решать проблему с явкой и наполнением избирательных комиссий, читайте в материале РБК-Украина.

• Перед дебатами Зеленского и Порошенко член команды Владимира Александровича Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной в коридоре телеканала ZIK (видео)

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• Ирина Фарион, экс-нардеп от "Свободы", вновь набросилась с острой критикой и оскорблениями на Дмитрия Гордона (видео)

Погода в Украине в среду, 10 апреля, принесет дожди почти по всей территории страны. В некоторых областях ожидаются грозы