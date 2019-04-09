Підсумки дня: 9 квітня

• Під час мітингу під офісом Володимира Зеленського, кандидата в президенти України, сталася сутичка

• Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня пройдуть, навіть якщо кандидати не з'являться в студії

• Японський винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A зник з екранів радарів під час польоту над Тихим океаном

• Президент України Петро Порошенко, кандидат на виборах 2019, визнає свої помилки щодо кадрових призначень

• Про те, як з'явилася ідея провести президентські дебати на НСК "Олімпійський" і як команда Зеленського буде вирішувати проблему з явкою та наповненням виборчих комісій, читайте у матеріалі РБК-Україна

• Перед дебатами Зеленського і Порошенко член команди Володимира Олександровича Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною в коридорі телеканалу ZIK

• У Голосіївському районі Києва під час перепалки влаштували стрілянину, в результаті чого постраждали дві особи

• Ірина Фаріон, екс-нардеп від "Свободи", знову накинулася з гострою критикою та образами на Дмитра Гордона

• Погода в Україні в середу, 10 квітня, принесе дощі майже по всій території країни. В деяких областях очікуються грози