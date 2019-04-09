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Под офисом Зеленского произошла потасовка

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 18:14
Под офисом Зеленского произошла потасовка
Фото: митинг под офисом Зеленского (РБК-Украина)

Сторонники Зеленского пытались отобрать плакаты у людей, которые пришли поддержать Порошенко

Во время митинга под офисом Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины, произошла потасовка. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что сторонники Зеленского пытались отобрать плакаты у людей, которые пришли поддержать кандидата Петра Порошенко.

Отметим, что сегодня вечером под одним из офисов Зеленского в Киеве проходит митинг.  С собой митингующие принесли плакаты с надписями "Предателей Украины - за решетку!". Участники акции протеста под офисом Зеленского обвиняют его штаб в провокациях.

 
Фото: потасовка под офисом Зеленского (РБК-Украина)

У Зеленского отмечают, что не знают целей и мотивов людей, которые собрались под стенами их офиса.

Отметим, Зеленский в первом туре выборов президента занял первое место. Второе место у Петра Порошенко.

Напомним, Зеленский заявил, что дебаты с Петром Порошенко состоятся 19 апреля. Порошенко заявил, что ждет Зеленского на "Олимпийском" и 14, и 19 апреля. 

Ранее сообщалось, что представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского и команда Национальной общественной телерадиокомпании Украины во время переговоров не договорились о дебатах в студии в телецентре "Карандаш".

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Под офисом Зеленского проходит митинг
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