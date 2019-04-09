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В ЦИК и на "Суспільном" разъяснили, что будет с дебатами

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 13:11
В ЦИК и на "Суспільном" разъяснили, что будет с дебатами
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Суспільном" пройдут, даже если они не явятся в студию

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільном" 19 апреля пройдут, даже если кандидаты не появятся в студии. Об этом на брифинге заявил генеральный директор "Суспільного" Зураб Аласания, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Аласании, 19 апреля в 20:00 на базе "Суспільного" все будет готово к проведению дебатов. Он также подчеркнул, что UA:Перший подготовился на случай отсутствия одного или обоих кандидатов.

"На экране будет что-то нейтрального характера. Будет бегущая строка с текстом, что кандидаты не явились на дебаты", - отметил Аласания.

В то же время глава ЦИК Татьяна Слипачук уточнила, что будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах". Она также подчеркнула, что отношение к дебатам продемонстрирует отношение кандидатов к выборам вообще.

По словам Аласании, общая смета теледебатов в течение одного часа составит около 5,6 млн гривен.

Напомним, ранее ЦИК исключил возможность проведения официальных дебатов на НСК "Олимпийский".

Кроме того, сегодня Аласания предложил провести ток-шоу в эфире UA:Перший после дебатов Зеленского и Порошенко.

 

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