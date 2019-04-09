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Порошенко признал ошибочным назначение бизнес-парнеров на должности

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 00:14
Порошенко признал ошибочным назначение бизнес-парнеров на должности
Фото: Петр Порошенко (prezident.gov.ua)

Президент также признался в кулуарном принятии решений и заявил, что меняет коммуникацию с обществом

Кандидат на выборах президента 2019 года, действующий президент Украины Петр Порошенко признает свои ошибки в кадровых назначениях. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Порошенко не назвал конкретных фамилий, однако пообещал, что больше не будет назначать бизнес-партнеров и близких людей на ключевые должности.

"Это ошибка в кадровой политике. Были очевидные ошибки в назначении тех или иных фамилий. Я не буду называть вам фамилии, но я хочу отметить следующее: никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом", - заявил он.

Президент признал, что решения принимались кулуарно и, по его мнению, именно поэтому не находили поддержки в обществе.

"Я действительно изменил коммуникацию, в том числе с гражданским обществом. Первая ошибка является коммуникационной. Стратегическая коммуникация была полностью разрушена. Решения принимались кулуарно. А даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия в обществе...", - добавил президент.

Напомним, в штабе кандидата в президенты Украины, действующего президента Петра Порошенко заявили, что он придет на дебаты на "Общественном" 19 апреля, как того требует закон.

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