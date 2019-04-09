Японский истребитель пропал с радаров над Тихим океаном

Иллюстративное фото (afrc.af.mil)

С ним был потерян радиолокационный контакт

Японский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A пропал с экранов радаров во время полета над Тихим океаном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NHK.

Истребитель совершал полет у побережья префектуры Аомори, когда с ним был потерян радиолокационный контакт. Он исчез с радаров в 19:25 по местному времени (13:25 по киевскому времени). О каких-либо других деталях происшествия пока не сообщается.

Министерство обороны США сообщило, что японский истребитель с одним пилотом на борту исчез из радара во время учебной миссии.

Напомним, 9 января 2019 года во Франции в гористой местности департамента Юра пропал истребитель "Мираж-2000", на борту самолета находились два человека. Префектура департамента начала операцию по поиску пропавшего самолета. Самолет вылетел с авиабазы Нанси-Очей.

Затем обломки истребителя "Мираж-2000" обнаружили в департаменте Юра.

Позже министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила гибель двух офицеров военно-воздушных сил в результате катастрофы самолета Mirage 2000D, которая произошла в среду, 9 января.