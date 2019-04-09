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В Киеве перепалка на улице завершилась стрельбой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    09.04.2019 - 14:03
В Киеве перепалка на улице завершилась стрельбой, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в Киеве ранены два человека

В Голосеевском районе Киева во время перепалки устроили стрельбу, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Максимовича. По предварительной информации, в ходе словесной перепалки между мужчинами один из них выстрелил несколько раз из пневматического оружия. В результате ранения получили два человека, после чего подозреваемый скрылся с места преступления.

"Сейчас один из пострадавших находится в медицинском учреждении, где ему оказывают необходимую помощь, другой - получил незначительные травмы. Полиция начала уголовные производства", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает всех участников конфликта и принимает меры по розыску стрелявшего.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в одной из квартир на Печерске. По данным полиции, инцидент произошел между мужчинами из-за жилищного спора.

До этого в Киеве владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП, инцидент обошелся без пострадавших.

 

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