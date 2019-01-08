Итоги дня: 8 января

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты

Фото: кандидаты в президенты (РБК-Украина)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 8 января 2019 года, зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты.

Кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал Сергея Каплина (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Социал-демократическая партия"), Валентина Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость";) , Виталия Скоцика (беспартийный, самовыдвижение), Андрея Садового (мэр Львова, субъект выдвижения - политическая партия "Объединение "Самопомич").

Отметим, первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Иран освободил украинского моряка

Фото: Андрей Новичков (facebook.com/petroporoshenko)

Иранские власти освободили украинского моряка Андрея Новичкова, задержанного по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Петра Порошенко. По его словам, Новичков на данный момент находится на территории посольства Украины в Иране. "Это, пожалуй, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи", - добавил Порошенко.

Напомним, Новичков осенью 2016 года стал старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у него произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, иранский матрос пытался ударить Новичкова, после чего выпрыгнул за борт. В феврале 2017 года его доставили в Иран, где требовали признания в убийстве матроса. Кроме того, какое-то время ему грозила смертная казнь, так дело переквалифицировали в умышленное убийство.

В Белом доме рассматривают возможность введения ЧП

Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Адвокаты Белого дома рассматривают возможность объявить в Соединенных Штатах Америки чрезвычайное положение, чтобы профинансировать безопасность границ. В частности, это связано с тем, что переговоры и частичное прекращение работы правительства затянулось и продолжается с 22 декабря.

По словам вице-президента США Майка Пенса, адвокаты изучили вопрос о введении чрезвычайного положения, однако администрация хотела бы решать безопасности границ через Конгресс. "Я знаю, что они рассматривают этот вариант, и президент думает над этим", - отметил он.

Как сообщалось ранее президент США Дональд Трамп может ввести режим чрезвычайного положения для строительства стены с Мексикой.

Коридор затмений: астролог предостергла об опасности 8 и 9 января

Иллюстративное фото: pixabay.com

С 7 января начался так называемый коридор затмений. Как утверждают астрологи, этот период продлится две недели и закончится 21 января, когда будет лунное затмение. Что ожидать от 8 и 9 января, как эти дни повлияют на жизнь украинцев, чего стоит остерегаться - рассказала астролог Елена Молдованова.

В частности, она сообщает, что в эти дни продолжается транзит Луны по знаку Водолея. Это значит, что будут продолжены тенденции понедельника, направленные на интеллектуальную работу, общение с друзьями и единомышленниками.

"Можно планировать дружеские встречи, обмен информацией и новостями. Благоприятно время для проведения конференций, тренингов и семинаров. Хорошо для коллективной работы, вступления в кружки, сообщества и клубы по интересам", - пишет Молодованова.

Дочь Трампа впервые вышла в свет с бойфрендом-миллиардером из Нигерии (фото) Фото: Тиффани Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Еще в конце ноября прошлого года в прессе появились слухи о том, что младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани закрутила новый роман, а ее избранником стал миллиардер из Нигерии Майкл Булос. В новом году девушка решила перестать скрывать их отношения и поделилась в Instagram трогательным совместным фото с любимым. На снимке 25-летняя Тиффани и Майкл позируют на фоне наряженной елки, при этом молодой человек нежно обнимает ее за талию.

Дочь Трампа никак не подписала фото, но судя по геолокации, оно было сделано во время официального приема в резиденции лидера США, Белом доме.