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Иран освободил украинского моряка

Новости » Общество    08.01.2019 - 14:54
Иран освободил украинского моряка
Фото: Андрей Новичков (facebook.com/petroporoshenko)

Андрея Новичкова задерживали по подозрению в убийстве

Иранские власти освободили украинского моряка Андрея Новичкова, задержанного по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Петра Порошенко.

По его словам, Новичков на данный момент находится на территории посольства Украины в Иране.

"Это, пожалуй, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи", - добавил Порошенко.

Иран освободил украинского моряка

Отметим, Новичков осенью 2016 года стал старшим помощником капитана иранского судна Arezoo. На 18-й день плавания в Южно-Китайском море у него произошел конфликт с одним из матросов. По словам украинца, иранский матрос пытался ударить Новичкова, после чего выпрыгнул за борт. В феврале 2017 года его доставили в Иран, где требовали признания в убийстве матроса. Кроме того, какое-то время ему грозила смертная казнь, так дело переквалифицировали в умышленное убийство.

Позже появилась информация, что Новичкова могли обменять на задержанного за шпионаж в пользу Ирана Али Джедуея, который был задержан в Харькове.

Напомним, ранее стало известно, что двое украинских моряков с кораблей ARK TZE и ANUKET AMBER освобождены из плена.

До этого в Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky.

 

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