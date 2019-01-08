Коридор затмений: астролог предостергла об опасности 8 и 9 января

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В эти дни Меркурий будет в напряженном аспекте с Марсом

С 7 января начался так называемый коридор затмений. Как утверждают астрологи, этот период продлится две недели и закончится 21 января, когда будет лунное затмение. Что ожидать от 8 и 9 января, как эти дни повлияют на жизнь украинцев, чего стоит остерегаться - об этом в своем блоге в Instagram рассказала астролог Елена Молдованова.

Она сообщает, что в эти дни продолжается транзит Луны по знаку Водолея. Это значит, что будут продолжены тенденции понедельника, направленные на интеллектуальную работу, общение с друзьями и единомышленниками.

"Можно планировать дружеские встречи, обмен информацией и новостями. Благоприятно время для проведения конференций, тренингов и семинаров. Хорошо для коллективной работы, вступления в кружки, сообщества и клубы по интересам", - пишет Молодованова.

Она добавляет, что 8 и 9 января станут полезным временем для интеллектуального штурма, генерирования новых идей, любого креатива, а также для работы в интернете, рекламы и объявлений в социальных сетях.

Однако она обращает внимание, что в эти дни планета коммуникаций и речи - Меркурий - в напряженном аспекте с богом войны - Марсом.

"В дни, когда они конфликтуют, немало проблем возникает из-за горячности, нервозности, грубости, резких высказываний и прямолинейности. Любое препятствие на пути может вызывать раздражение, злость и гнев. Легко самую безобидную коммуникацию превратить в конфликт. А мы помним, что сейчас находимся в "коридоре затмений", поэтому не соблюдая правила, каждая ссора рискует стать последней", - предостерегла астролог.

Она отмечает, что в дни напряженного аспекта Меркурий/Марс на работе создается нервозная обстановка, суета, перенапряжение. И, как правило, в эти дни действительно наваливается много дополнительных обязанностей, увеличивается объем работы.

"Не исключены проблемы с документами, техникой, транспортом. Важно уметь владеть собой и запастись терпением, если что-то не получается с первого раза", - добавила Молдованова.

Она напомнила, что вечером в среду, 9 января , Луна уйдет на пару часов в "холостую" зону. А именно с 18:53-21:42 (Киев). После этой зоны она переходит в мечтательные и сентиментальные Рыбы.

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