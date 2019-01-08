Підсумки дня: 8 січня

ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти

Фото: кандидати в президенти (колаж РБК-Україна)

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сьогодні, 8 січня 2019 року, зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти.

Як зазначається, кандидатами в президенти Центрвиборчком зареєстрував Сергія Капліна (нардеп, суб’єкт висування - політична партія "Соціал-демократична партія"), Валентина Наливайченка (екс-глава СБУ, суб’єкт висування - політична партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість";), Віталія Скоцика (безпартійний, самовисування), Андрія Садового (мер Львова, суб’єкт висування - політична партія "Об’єднання "Самопоміч").

Зазначимо, першим кандидатом в президенти, зареєстрованим ЦВК, був Ігор Шевченко.

Іран звільнив українського моряка

Фото: Андрій Новічков (facebook.com/petroporoshenko)

Іранська влада звільнила українського моряка Андрія Новічкова, затриманого за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Петра Порошенка. За його словами, Новічков на даний момент перебуває на території посольства України в Ірані. "Це, мабуть, найщасливіше Різдво у житті хлопця і його сім'ї", - додав Порошенко.

Зазначимо, Новічков восени 2016 року став старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у нього стався конфлікт з одним із матросів. За словами українця, іранський матрос намагався вдарити Новічкова, після чого вистрибнув за борт. У лютому 2017 року його доставили в Іран, де вимагали зізнання у вбивстві матроса. Крім того, якийсь час йому загрожувала смертна кара, так справу перекваліфікували на умисне вбивство.

У Білому домі розглядають можливість введення НС, - Пенс

Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Адвокати Білого дому розглядають можливість оголосити у Сполучених Штатах Америки надзвичайний стан, щоб профінансувати безпеку кордонів. Зокрема, це пов'язано з тим, що переговори й часткове припинення роботи уряду затягнулось і триває з 22 грудня.

За словами віце-президента США Майка Пенса, адвокати вивчили питання щодо введення надзвичайного стану, проте адміністрація хотіла б розв'язувати проблему безпеки кордонів через Конгрес. "Я знаю, що вони розглядають цей варіант, і президент думає над цим", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, президент США Дональд Трамп може ввести режим надзвичайного стану для будівництва стіни з Мексикою. Він підкреслював, що це допоможе в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні США і Мексики.

Коридор затемнень: астролог предостергла про небезпеку 8 і 9 січня

Ілюстративне фото: pixabay.com

З 7 січня почався так званий коридор затемнень. Як стверджують астрологи, цей період триватиме два тижні і завершиться 21 січня, коли буде місячне затемнення. Що очікувати від 8 і 9 січня, як ці дні вплинуть на життя українців, чого варто остерігатися - розповіла астролог Олена Молдованова.

Зокрема вона повідомляє, що у ці дні триває транзит Місяця по знаку Водолія. Це означає, що будуть продовжені тенденції понеділка, спрямовані на інтелектуальну роботу, спілкування з друзями і однодумцями.

"Можна планувати дружні зустрічі, обмін інформацією та новинами. Сприятливий час для проведення конференцій, тренінгів і семінарів. Добре для колективної роботи, вступу в гуртки, громади та клуби за інтересами", - пише Молодованова.

Дочка Трампа вперше вийшла у світ з бойфрендом-мільярдером з Нігерії (фото)

Фото: Тіффані Трамп (instagram.com/tiffanytrump)

Ще наприкінці листопада минулого року в пресі з'явилися чутки про те, що молодша дочка президента США Дональда Трампа Тіффані закрутила новий роман, а її обранцем став мільярдер з Нігерії Майкл Булос. У новому році дівчина вирішила перестати приховувати їх відносини і поділилася в Instagram зворушливим спільним фото з коханим.

На знімку 25-річна Тіффані і Майкл позують на тлі нарядженою ялинки, при цьому молодий чоловік ніжно обіймає її за талію. Дочка Трампа ніяк не підписала фото, але судячи з геолокації, воно було зроблено під час офіційного прийому в резиденції лідера США, Білому домі.