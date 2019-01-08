ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты

Фото: кандидаты в президенты (РБК-Украина)

ЦИК зарегистрировал Каплина, Наливайченко, Скоцика и Садового кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 8 января 2019 года, зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как отмечается, кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал Сергея Каплина (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Социал-демократическая партия"), Валентина Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость";) , Виталия Скоцика (беспартийный, самовыдвижение), Андрея Садового (мэр Львова, субъект выдвижения - политическая партия "Объединение "Самопомич").

Отметим, первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать правозащитника из Броваров Владимира Ратуша кандидатом на пост президента.

Как писало РБК-Украина, ранее ЦИК утвердил смету президентских и парламентских выборов - 2,354 и 1,949 млрд гривен соответственно.