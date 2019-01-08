ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты

Новости » Выборы 2019    08.01.2019 - 17:00
ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты
Фото: кандидаты в президенты (РБК-Украина)

ЦИК зарегистрировал Каплина, Наливайченко, Скоцика и Садового кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 8 января 2019 года, зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

Как отмечается, кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал Сергея Каплина (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Социал-демократическая партия"), Валентина Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость";) , Виталия Скоцика (беспартийный, самовыдвижение), Андрея Садового (мэр Львова, субъект выдвижения - политическая партия "Объединение "Самопомич").

Отметим, первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать правозащитника из Броваров Владимира Ратуша кандидатом на пост президента.

Как писало РБК-Украина, ранее ЦИК утвердил смету президентских и парламентских выборов - 2,354 и 1,949 млрд гривен соответственно.

В "Опоре" сомневаются в массовом подвозе жителей ОРДЛО на выборы В "Опоре" назвали риски возможного срыва выборов на Донбассе
Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь