В Белом доме рассматривают возможность введения ЧП, - Пенс

Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Вместе с тем администрация Трампа хотела бы решать безопасности границ через Конгресс

Адвокаты Белого дома рассматривают возможность объявить в Соединенных Штатах Америки чрезвычайное положение, чтобы профинансировать безопасность границ. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, это связано с тем, что переговоры и частичное прекращение работы правительства затянулось и продолжается с 22 декабря.

По словам Пенса, адвокаты изучили вопрос о введении чрезвычайного положения, однако администрация хотела бы решать безопасности границ через Конгресс.

"То, что я знаю, что они рассматривают этот вариант, и президент думает над этим", - отметил он.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США Дональд Трамп может ввести режим чрезвычайного положения для строительства стены с Мексикой. Он подчеркивал, что это поможет в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на границе США и Мексики.

Напомним, в начале августа американский лидер заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

По мнению Трампа, одна из главных причин, по которой США необходимо построить стену на границе с Мексикой, - рекордный рост количества убийств в 2017 году.