Время действовать: астрологический прогноз на неделю

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Этот период будет прекрасной возможностью раскрыться в профессиональной сфере

Известный астролог Наталья Анисимова рассказала, как звезды повлияют на жизнь каждого знака Зодиака в период с 7 по 13 января. Она рассказала, что предстоящая неделя поможет раскрыться в профессиональном аспекте, а взаимодействие Венеры с Марсом настроит нас на романтический лад. Об этом она написала в своем блоге в Instagram.

"С сегодняшнего дня мы с вами в коридоре затмений на 2 недели. Двери коридора уже открылись, мы в него зашли и пробудем в нем до лунного затмения 21 января. Неделя начнется Рождеством, а закончится Старым Новым годом. Звучит празднично, будем надеяться, что также и пройдет!" – начала она свой прогноз.

Анисимова отметила, что с желаниями нужно быть в этот период осторожными, так как в зависимости от их намерений – они обязательно вернутся человеку кармой.

"Хорошо все взвесьте, особенно если делаете какие-то ритуалы. А можно ли святочные гадания? Можно. Как раз в это время будущее может проявиться ярче, чем в другие периоды. Методы могут быть разные, не обязательно идти одной в белой сорочке в заброшенную баню с зеркалами и валенком", — добавила астролог.

Коллаж РБК-Украина

Астролог отметила, что предстоящая неделя будет позитивной в аспекте трудовых отношений, поможет раскрыть свой профессиональный потенциал.

"В целом, неделя даже хороша для работы (соскучились?). Если у вас есть планы, которые могут привести вас к результатам в профессиональной теме, то на этой неделе можете их реализовать. Единственное, затмения всегда вмешивают еще и наши прошлые поступки, включая и все наши выкидоны из прошлых жизней. Отсюда, результат не всегда прогнозируемый. Сейчас может быть весьма эффективная работа в коллективном пространстве, а не в одиночку. Массовые мероприятия могут заложить новый цикл развития карьеры", — добавила она.

Наталья Анисимова также отметила, что в этот период любые переживания по поводу любовного фронта облегчатся.

"Венера 7 января переходит из напряженного знака Скорпиона в оптимистичный знак Стрельца. В области чувств нам полегчает. Ну а взаимодействие Венеры с Марсом вообще настроит нас на романтический лад. Меркурий (контакты, речь, мышление) в это время идет на соединение с Сатурном и воюет с Марсом. С одной стороны мы сейчас конфликтны и непримиримы, но с другой мы можем очень точно и быстро выделять смысл. Рекомендую на этой неделе пользоваться мозгами", — пишет астролог.

Эксперт также отметила, что в поездках могут быть задержки и несостыковки. На дорогах обстановка может быть более аварийной, будьте осторожнее.

Скриншот публикации instagram.com/astrolog_anisimova

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