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Итоги дня: 8 августа


Коллаж РБК-Украина

"Нафтогаз" снова снизил цены на газ, посольство США обратилось к РФ и другие новости

 

В Польше отменили налог на доходы физлиц Администрация Трампа рассматривает введение блокады Венесуэлы
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