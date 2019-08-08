Посольство США призвало Россию вывести войска после гибели военных на Донбассе

Фото: посольство США (ua.usembassy.gov)

Конфликт прекратится, если на Донбассе не будет российских сил

Соединенные Штаты Америки призывают Россию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает посольство США в Киеве в Twitter.

Как отмечается в сообщении, после того, как 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих, президент Владимир Зеленский и ВСУ "проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии" и сохранили потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизнь украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта.

"Такой подход заслуживает полной поддержки "нормандской четверки", включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, с 7 августа президент Украины Владимир Зеленский после проведения срочного заседания с силовиками заявил, что утром провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Причиной разговора стала гибель четверых украинских военных в результате нарушения прекращения огня.

Кроме того, украинский президент призвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров по ситуации на Донбассе. Он уже анонсировал переговоры с Макроном и Меркель.