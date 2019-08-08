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Підсумки дня: 8 серпня


Колаж РБК-Україна

"Нафтогаз" знову знизив ціни на газ, посольство США звернулося до РФ та інші новини

 

В Польщі скасували податок на доходи фізосіб Адміністрація Трампа розглядає введення блокади Венесуели
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