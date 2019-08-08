Підсумки дня: 8 серпня

Колаж РБК-Україна
"Нафтогаз" знову знизив ціни на газ, посольство США звернулося до РФ та інші новини
- Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знижує ціни на газ для населення ще на 5,1%
- Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитру Вовку, причетниму до запровадження так званої формули "Роттердам+"
- Сполучені Штати Америки закликають Росію вивести своїх військових з України, щоб покласти край конфлікту
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть легалізовані азартні ігри
- Пенсії в Україні в 2020 році істотно збільшаться і пенсіонери, які на даний момент отримують мінімальну пенсію, можуть розраховувати на відчутну надбавку
- ДТП під Рівним сталася у четвер, 8 серпня, близько 06:30. Загинув власник футбольного клубу: деталі і фото
- Екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва затримав загін спецназу після того, як вони провели штурм його резиденції у селі Кой-Таш недалеко від Бішкека
- У результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом (Російська Федерація) дві людини загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня
- Внаслідок урагану у Києві у кількох районах міста повалено дерева на проїжджі частини та лінії електропередач (фото і відео)
- Надія Савченко, яка балотувалася на минулих парламентських виборах в Верховну Раду України на 51-му окрузі в Донецькій області, несподівано розмістила на своїй сторінці в Facebook емоційну морську фотосесію (фото і відео)