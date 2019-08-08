Экс-главе НКРЭКУ Вовку сообщили о подозрении из-за "Роттердама+"

Фото: Дмитрий Вовк (uacrisis.org)

НАБУ объявило о подозрении еще 5 лицам

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку, причастному к введению так называемой формулы "Роттердам+". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что его и еще пятерых человек подозревают в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков.

Как отмечается, среди подозреваемых экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Также действующий директор ГП "Оператор рынка", который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ; начальник отдела НКРЭКУ; руководитель управления НКРЭКУ; заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директор департамента одной из компаний указанной группы.

Сообщается, что действия всех шести лиц квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление служебным положением). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы она включила в тариф (цены) на электроэнергию, которые производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе", - говорится в сообщении

После того, в марте 2016 года НКРЭКУ на указанное предложение согласилась, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф (цена) для всей тепловой генерации.

"Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости", - добавили в пресс-службе.

Сам Дмитрий Вовк называет это дело "раскрученным медийным пузырем", а действия НАБУ расценивает как выбивание доказательств под обвинение.

Напомним, представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о фактической ликвидации формулы "Роттердам+".

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины заявил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.