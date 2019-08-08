Спасатели сообщили о последствиях урагана в Киеве

Фото: ураган в Киеве (dsns.gov.ua)

Из-за урагана в Киеве в нескольких районах повалены деревья

В результате урагана в Киеве в нескольких районах города повалены деревья на проезжие части и линии электропередач. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по состоянию на 16:00 спасатели совершили 7 выездов для ликвидации последствий непогоды. В частности, в Подольском районе дерево упало на автомобиль и линию троллейбуса; на Русановке дерево упало на линию электропередач, на ул. Тепловозная - на проезжую часть дороги.

Фото: dsns.gov.ua

По данным синоптиков, в ближайший час с удержанием до конца суток 8 августа в Киеве ожидается гроза, град, шквалы 25-28 м/сек. В столице объявлен 2 уровень опасности - оранжевый.

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Как сообщили в КГГА, из-за мощного ливня в Киеве образовались подтопления на улицах Российской, Милютенко, проспекте Григоренко.

Отметим, ураган также пронесся и в Киевской области. В частности, в Буче порывы ветра достигали более 25 метров в секунду.

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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Киев обрушился ураган. В результате непогоды в столице повалены деревья, затруднено движение транспорта.

Как писало РБК-Украина, в Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки. В частности, 13 августа, столбики термометров в столице поднимутся до +35 градусов. Завтра в Киеве ожидается кратковременный дождь с грозой и до +27 градусов тепла.