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Спецназ задержал экс-президента Киргизии

Новости » Политика    08.08.2019 - 16:29
Спецназ задержал экс-президента Киргизии
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Атамбаев, после долгих переговоров, сам сдался властям

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kloop.

Как сообщается, Атамбаева вывезли резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. 

По информации портала 24.kg, после долгих переговоров Атамбаев сам сдался властям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

Также, после штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

Как сообщало РБК-Украина, сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников Алмазбека Атамбаева. Их условия - включить связь и увести все силовые подразделения из Кой-Таша.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

 

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