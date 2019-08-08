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Зеленский: в Украине будут легализованы азартные игры

Новости » Политика    08.08.2019 - 10:58
Зеленский: в Украине будут легализованы азартные игры
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский это заявил на бизнес-форуме в Турции

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут легализованы азартные игры. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции, сообщает РБК-Украина.

По его словам, легализация азартных игр будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера - регионы у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров", - сказал он.

Добавим, азартные игры в Украине запрещены законом с 2009 года. В 2011-м депутаты ввели запрет еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер. 

Напомним, в 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил за легализацию игорного бизнеса. Кроме того, Луценко тогда отметил, что такие заведения должны располагаться не в селах и городах, и не в непосредственной близости к школам.

Кроме того, вчера Зеленский на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин заявил, что на законодательном уровне примут положение об упрощении получения разрешения для посещения оккупированного Крыма.

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